Минпромторг РФ оценивает инвестиции в новую верфь на Дальнем Востоке в 600 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство новой верфи "Промежуточная" на Дальнем Востоке оцениваются в 600 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга РФ, представленной на ВЭФ-2025.

В материалах ведомства указано, что мощность верфи составит 12 судов в год, ожидаемый срок ввода предприятия в эксплуатацию - 2032 год.

Как сообщалось, новую верфь планируется разместить в бухте Промежуточная в Уссурийском заливе. В настоящее время ведется оформление земель под предприятие, следующим этапом станет подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Новая дальневосточная верфь "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) рассчитана на строительство судов для торгового флота России. По данным ОСК, производственные мощности новой площадки позволят строить балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м; контейнеровозы - до 6 тыс. TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м; газовозы - до 170 тыс. кубометров, длиной до 305 м, шириной до 50 м.