Поиск

Минпромторг РФ оценивает инвестиции в новую верфь на Дальнем Востоке в 600 млрд рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство новой верфи "Промежуточная" на Дальнем Востоке оцениваются в 600 млрд рублей, следует из презентации Минпромторга РФ, представленной на ВЭФ-2025.

В материалах ведомства указано, что мощность верфи составит 12 судов в год, ожидаемый срок ввода предприятия в эксплуатацию - 2032 год.

Как сообщалось, новую верфь планируется разместить в бухте Промежуточная в Уссурийском заливе. В настоящее время ведется оформление земель под предприятие, следующим этапом станет подготовка технико-экономического обоснования проекта.

Новая дальневосточная верфь "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) рассчитана на строительство судов для торгового флота России. По данным ОСК, производственные мощности новой площадки позволят строить балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м; контейнеровозы - до 6 тыс. TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м; газовозы - до 170 тыс. кубометров, длиной до 305 м, шириной до 50 м.

ВЭФ Минпромторг РФ Дальний Восток Уссурийский залив бухта Промежуточная верфь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });