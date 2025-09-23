Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации 19 украинских БПЛА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что 19 украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Крымом и Черным морем.

Украинские БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО с 19:00 до 23:00 мск, проинформировало министерство.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела загорелось коммерческое предприятие, ранены пять человек.

В Курской области из-за обстрела ВСУ обесточен Льговский район.

