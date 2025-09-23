Пять мирных жителей ранены в результате ракетного обстрела Белгородской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Загорелось коммерческое предприятие после ракетного обстрела Белгородской области, ранены пять человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены пять мирных жителей", - написал Гладков в своем телеграм-канале во вторник.

Четырех пострадавших с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ещё один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, уточнил глава региона.

"На территории предприятия загорелось одно из зданий - пожарные расчёты ликвидировали очаг возгорания. У рядом стоящего социального объекта повреждено остекление", - написал Гладков.

Все оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.