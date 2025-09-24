Новосибирский зоопарк возобновит работу после пожара

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новосибирский зоопарк будет открыт для посещения в среду после пожара, спасли 24 животных, сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

"24 животных спасли во время пожара в Новосибирском зоопарке. Его сотрудники проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход", - написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, Новосибирский зоопарк будет открыт для посещения.

"Проведем совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Со стороны мэрии Новосибирска будет оказана всесторонняя помощь", - пишет мэр.

По словам мэра, директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных: на данный момент известно, что это корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

При пожаре повреждены постройки, ведётся разбор и установка нового ограждения. Сейчас животным зоопарка ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что помимо двух крупных животных - быка и верблюда - были спасены три козы, 11 животных погибли в огне.

По данным ГУ МЧС России по региону, два вольера были уничтожены полностью.