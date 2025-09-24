Поиск

Пожар в новосибирском зоопарке полностью ликвидирован

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в новосибирском зоопарке, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка спасены, пять животных погибли.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что погибли корова черно-пёстрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака.

По словам мэра, Новосибирский зоопарк будет открыт для посещения, мэрия поможет в восстановлении его инфраструктуры.

При пожаре повреждены постройки, ведётся разбор и установка нового ограждения. Сейчас животным зоопарка ничего не угрожает.

По данным ГУ МЧС России по региону, два вольера были уничтожены полностью.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска совместно с Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организовала проверку по факту пожара.

"В рамках надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, а также действиям должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию объектов с массовым пребыванием граждан и животных. Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило - один из крупнейших зоопарков России, он занимает площадь 65 га. В нем содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Из них более 350 видов занесены в Международную красную книгу, около 180 видов - в Красную книгу России и региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.

Новосибирский зоопарк
