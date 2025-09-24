"Газпром" испытал на Сахалине российский автономный подводный робот

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" провела испытания российского автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) для мониторинга состояния подводного добычного комплекса, сообщил сахалинский оператор.

Как сообщалось, с 2015 года введение западных санкций против российских нефтегазовых проектов по разведке и добыче на шельфе привело к отказу от сотрудничества многих иностранных производителей необитаемых подводных аппаратов, включая техническую поддержку уже используемого оборудования. Учитывая введение ведущими странами-импортерами ограничений на поставку средств подводной робототехники в Российскую Федерацию, "Газпром" совместно с отечественными предприятиями активно проводит работу, направленную на замещение иностранной техники и технологий робототехническими средствами отечественного производства для обеспечения собственных потребностей.

"Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" сообщает, что для транспортировки, спуска, подъема и обеспечения работ аппарата задействовано специализированное спасательное судно и работники ФГБУ "Морспасслужба".

"Проведение испытаний - финал продолжительного взаимодействия с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом проблем морских технологий им. академика М.Д.Агеева Дальневосточного отделения Российской академии наук. Специалисты института обладают уникальным опытом создания подводных аппаратов различного назначения. Идея проекта: адаптация применяемых ими технических решений для мониторинга подводных нефтегазовых объектов", - приведен в релизе комментарий заместителя генерального директора компании по корпоративной защите и управлению персоналом Геннадия Гаврилина.

Ключевой задачей мероприятия стала проверка работоспособности и применимости АНПА для мониторинга и обследования подводной инфраструктуры Киринского месторождения. Регулярное изучение состояние дна, трубопроводов и шлангокабелей, защитных конструкций, подводных фонтанных арматур и другого технологического оборудования добычи газа необходимо для контроля работоспособности и безопасности всего комплекса. Сегодня для этого применяются телеуправляемые необитаемые подводные аппараты - роботы, управление которыми осуществляет оператор со специализированного судна.

Ключевое преимущество АНПА - возможность выполнения автономных миссий по заранее заданной программе, меньшая зависимость от судна обеспечения и погодных условий в районе проведения работ, а также большая скорость движения, обеспечивающая более быструю съемку рельефа дна и обследования линейных объектов, отмечают газовики.

"Получен бесценный опыт применения новых для нефтегазовой отрасли систем. Аппарат подтвердил заявленные характеристики и применимость в условиях Охотского моря. В перспективе планируется создание специализированных АНПА для круглогодичного применения в сложных гидрометеорологических и ледовых условиях Киринского месторождения", - приводится комментарий генерального директора компании Валерия Гурьянова.

ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром". В рамках реализации Восточной газовой программы компания решает задачи по разработке месторождений Киринского блока сахалинского шельфа (проект "Сахалин-3").

Освоение их запасов позволит в значительной степени обеспечить потребности Дальнего Востока России в энергоресурсах.

Впервые в истории газовой отрасли России добыча углеводородного сырья на Киринском газоконденсатном месторождении осуществляется с помощью подводного добычного комплекса.