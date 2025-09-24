Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Сочи, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в среду в своем телеграм-канале.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, направлявшихся в Сочи, уточнил он.

Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары и Оренбурга.