Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Сочи, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в среду в своем телеграм-канале.
В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, направлявшихся в Сочи, уточнил он.
Временные ограничения продолжают действовать в аэропортах Самары и Оренбурга.