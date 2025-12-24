Начались летные испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Летные испытания российского двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 в составе самолета "Байкал" начались на аэродроме "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА, разработчик авиалайнера), сообщил Минпромторг РФ в своем телеграм-канале.

Там же опубликовано видео, где "Байкал" совершает взлет.

Сертификация двигателя ВК-800 и воздушного винта АВ-901 намечена на I квартал 2026 года, получение сертификата типа на весь самолет - до конца того же года, сообщала ранее Росавиация со ссылкой на директора по качеству и сертификации "Уральского завода гражданской авиации" (УЗГА) Андрея Дорофеева.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Разработчиком лайнера является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" УЗГА), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга.

Сроки выпуска "Байкала" неоднократно переносились. Изначально самолет проектировался на базе двигателей General Electric H80-100 и с винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). Первый полет с иностранными системами "Байкал" совершил в январе 2022 года. После введения антироссийских санкций было принято решение о перепроектировке самолета с использованием российских систем.

Летно-технические характеристики обновленной машины предполагают крейсерскую скорость 250-295 км/ч, дальность полета с максимальной полезной нагрузкой 1500 кг - 745 км.

Перед выходом на пассажирские авиалинии "Байкалы" должны налетать 100 тыс. безаварийных часов при выполнении авиационных работ, заявлял замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин. Первым получателем самолетов, как ожидается, станет "Аэрохимфлот" - альянс авиакомпаний, выполняющих авиационно-химические, лесоавиационные и транспортно-связные работы. В сентябре этого года "Аэрохимфлот" заключил с "ГТЛК" договоры лизинга на льготных условиях 50 "Байкалов". Поставки машин ожидаются в 2027-2031 гг. Для финансирования сделки планируется привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).