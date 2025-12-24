Ипотека в РФ в ноябре выросла на 1,4%

Потребкредитование сократилось на 0,7%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Задолженность населения по ипотеке в ноябре, по предварительным данным, увеличилась на существенные 1,4% после роста на 1,2% в октябре, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента. Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" с февраля 2026 года - количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, отмечает ЦБ.

Объемы выдач ипотеки в ноябре остались на уровне октября и составили около 500 млрд руб. На кредиты с господдержкой пришлось 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека", по ней выдано 358 млрд руб., что на 9% больше результата октября в 329 млрд руб.

Выдачи рыночной ипотеки по-прежнему умеренные: в ноябре предоставлено 110 млрд руб. после 120 млрд руб. в октябре. Рост в этом сегменте сдерживают высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в ноябре составила 19,5% годовых после 19,7% в октябре, говорится в обзоре.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в ноябре, по предварительным данным, сократился на 0,7% после снижения на 0,4% в октябре, в основном в сегменте кредитов наличными.

Кредитные карты, в свою очередь, остаются востребованными у заемщиков из за наличия льготного беспроцентного периода. Тем не менее в ноябре отдельные банки несколько ужесточили стандарты кредитования и сократили выдачи новых кредитных карт, в частности, заемщикам с высокой долговой нагрузкой, отмечает регулятор.

Рост портфеля автокредитов в ноябре замедлил темп до 1,8% после 3% в августе-октябре. Это связано с тем, что большинство заемщиков успели приобрести автомобиль до 1 ноября, когда планировалось повышение утилизационного сбора, однако затем оно было перенесено на 1 декабря.

Розничный кредитный портфель в ноябре увеличился на 0,8% после роста на 0,9% в октябре.