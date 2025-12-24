Поиск

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Астраханской области задержали 13-летнего подозреваемого в подготовке терактов, сообщает пресс-служба Советского районного суда Астрахани.

Суд поместил его в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Астраханской области на срок не более 30 суток.

По информации суда, подросток по месту своего жительства собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения терактов в Астраханской области и Дагестане, а также создал в мессенджере сообщество и планировал обучать подписчиков изготовлению взрывных устройств. При обыске у него нашли и изъяли взрывчатку.

Подросток сообщил, что в начале лета 2025 года через мессенджер он начал общаться с мужчиной, который служит "Исламскому государству" (запрещенной в России террористической организацией). Общались они на религиозные темы. Позже задержанный создал свою группу. Подозреваемый также признался, что самостоятельно принял решение о совершении террористического акта на территории Республики Дагестан, сообщили в суде.

В возбуждении уголовных дел по статье 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) отказано так как задержанный не достиг возраста уголовной ответственности - 14 лет.

Действия подозреваемого пресекли сотрудники ЦПЭ УМВД по Астраханской области и областного УФСБ.

Дагестан Астрахань Исламское государство Астраханская область Советский районный суд ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Автокомпонентная MGC Group приобрела бывшие российские заводы Antolin

По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

 Депутаты и сенаторы в России в 2025 году внесли 70% законопроектов

Начались летные испытания самолета "Байкал" с российскими двигателем и винтом

Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

 Активы бывших топ-менеджеров "Роснано" арестованы по иску на 11,9 млрд рублей

Судоверфь "Звезда" передала Совкомфлоту головной СПГ-газовоз "Алексей Косыгин"

В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

 В Москве при взрыве у машины ДПС погибли трое

Российскую лунную электростанцию создадут к 2036 году

Сбит третий летевший на Москву беспилотник

Фондовые индексы США выросли

 Фондовые индексы США выросли
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7951 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });