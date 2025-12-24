По подозрению в подготовке терактов в Астрахани и Дагестане задержан 13-летний мальчик

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Астраханской области задержали 13-летнего подозреваемого в подготовке терактов, сообщает пресс-служба Советского районного суда Астрахани.

Суд поместил его в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Астраханской области на срок не более 30 суток.

По информации суда, подросток по месту своего жительства собирал самодельное взрывное устройство с целью совершения терактов в Астраханской области и Дагестане, а также создал в мессенджере сообщество и планировал обучать подписчиков изготовлению взрывных устройств. При обыске у него нашли и изъяли взрывчатку.

Подросток сообщил, что в начале лета 2025 года через мессенджер он начал общаться с мужчиной, который служит "Исламскому государству" (запрещенной в России террористической организацией). Общались они на религиозные темы. Позже задержанный создал свою группу. Подозреваемый также признался, что самостоятельно принял решение о совершении террористического акта на территории Республики Дагестан, сообщили в суде.

В возбуждении уголовных дел по статье 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) отказано так как задержанный не достиг возраста уголовной ответственности - 14 лет.

Действия подозреваемого пресекли сотрудники ЦПЭ УМВД по Астраханской области и областного УФСБ.