Средства юрлиц в банках РФ в ноябре выросли на значительные 2,6%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в ноябре увеличились на значительные 2,6% (1,6 трлн руб.) после роста на 1,7% в октябре благодаря поступлениям на рублевые счета (+3,2%), в том числе нефтегазовых компаний, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора страны.

Средства компаний в валюте за месяц практически не изменились (-15 млрд руб. в рублевом эквиваленте).

Объем средств юрлиц на 1 декабря 2025 года достиг 62,2 трлн руб., увеличившись с начала года на 7,1%.

Средства населения в ноябре практически не изменились (-24 млрд руб., -0,04%) после существенного увеличения в октябре (+1,6%). Прирост в октябре был отчасти связан с авансированием ноябрьских социальных платежей, пояснил ЦБ. Он отметил, что в ноябре произошел небольшой переток с рублевых текущих счетов на срочные вклады (около 0,2 трлн руб.).

Средства физлиц за 11 месяцев 2025 года выросли на 10,1% - до 63,4 трлн руб.

Прирост средств на счетах эскроу (+230 млрд руб., +3,3%) в ноябре существенно ускорился по сравнению с октябрем (+36 млрд руб., +0,5%). Это вызвано снижением объема их раскрытия - по предварительным данным, до 326 млрд руб. после 508 млрд руб. в октябре.

Госсредства в банках в ноябре выросли на 7,8% (+0,9 трлн руб.) - до 12,9 трлн руб. При этом выросли только средства Федерального казначейства (+1,3 трлн руб.), преимущественно на депозитах сроком свыше 90 дней, что главным образом связано с поступлениями от продажи значительного объема ОФЗ (1,8 трлн руб.), отмечает ЦБ. Средства региональных бюджетов сократились на 0,4 трлн руб.

По данным регулятора, банки в ноябре выкупили 84,3% размещаемых на аукционах ОФЗ. Ранее ЦБ сообщал, что доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах ОФЗ в ноябре выросла до 61% с 52,4% в октябре.

В целом портфель облигаций на балансе банков увеличился в ноябре на 1,6 трлн руб. (на 5,9%) за счет вложений в ОФЗ. Банки выкупили новые выпуски на 1,5 трлн руб., еще порядка 100 млрд руб. пришлось на начисленный купонный доход.

Привлечение средств банками от ЦБ в ноябре выросло на заметные 1,3 трлн руб. (+55,4%) - до 3,7 трлн руб., практически полностью за счет сделок репо (+1,2 трлн руб.). Кредиты под залог нерыночных активов увеличились лишь на 0,2 трлн руб.