Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в ноябре выросла на 27%, до 394 млрд рублей против 310 млрд рублей в октябре, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал составила около 24% после 19% в предыдущем месяце.

Рост чистой прибыли связан с ростом неосновных (волатильных) доходов на 89 млрд рублей, главным образом из-за того, что банки учли положительную переоценку ценных бумаг (+57 млрд после -27 млрд руб. в октябре). В основном она была признана по долевым некотируемым инструментам. Кроме того, на финансовый результат повлияло сокращение на 75 млрд рублей налогов (-86%), во многом из-за признания отложенного налогового актива банками с накопленными налоговыми убытками - это позволит им уменьшить будущий налог на прибыль.

При этом основная прибыль снизилась на 77 млрд рублей (-21%) из-за возросших отчислений в резервы (+94 млрд рублей, +87%), преимущественно по кредитам юрлицам. Частично снижение нивелировал рост чистого процентного дохода (+17 млрд руб., +3%).

С начала года банки заработали 3,4 трлн рублей, что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей). Прогноз ЦБ на этот год предполагает чистую прибыль сектора в диапазоне 3,2-3,5 трлн.

