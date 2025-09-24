Поиск

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возможная модификация системы налогообложения букмекерских контор и тотализаторов может принести в федеральный бюджет в 2026-2028 годах порядка 282 млрд рублей. Такие цифры содержатся в пояснительной записке к подготовленному Минфином проекту бюджета на следующую трехлетку, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с документом.

ЭкономикаБукмекеров переведут на оборотный налогЧитать подробнее

Ранее Минфин сообщил, что с 1 января 2026 года предлагается установить налог на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов в размере 5% от принятых ставок.

В настоящее время этот налог взимается в фиксированных размерах, которые могут варьироваться в зависимости от региона. В Налоговом кодексе установлены пределы, в рамках которых субъекты РФ могут устанавливать ставки. Так, за один процессинговый центр букмекерской конторы ставка может устанавливаться в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - от 9,5 млн до 10 млн рублей; за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10 тыс. до 14 тыс рублей.

Игорный налог является региональным, однако в записке отмечается, что норма зачисления измененного налога для букмекерских контор и тотализаторов в федеральный бюджет устанавливается в размере 100%.

Поступления налога на игорный бизнес в 2026 году в федеральный бюджет ожидаются в размере 74,233 млрд рублей, в 2027 году - 101,917 млрд рублей и в 2028 году - 105,933 млрд рублей.

Кроме того, Минфин предлагает отменить со следующего года освобождение от уплаты налога на прибыль для плательщиков налога на игорный бизнес. Эта мера принесет за три года в федеральной части чуть больше 16 млрд рублей.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рост цен на яйца в РФ на минувшей неделе ускорился почти в 2 раза

Долги по зарплате в РФ в августе подскочили в 1,6 раза

Портовая инфраструктура Новороссийска после атаки БПЛА на город не повреждена

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Кириенко заявил, что РФ стала третьей страной с полным цифровым суверенитетом в интернет-сфере

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи

Силуанов сообщил о планах выделения бюджетных средств на борьбу с БПЛА

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Новороссийск увеличилось до семи человек

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%

Прогноз по индексации тарифов ЖКХ в 2026 г. повышен с 9,8% до 9,9%, на 2027 г. - с 7,9% до 8,7%
Бюджет РФ

Мишустин назвал приемлемым планируемый дефицит бюджета 2026 года

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });