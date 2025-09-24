Измененный игорный налог для букмекеров в 2026-2028 гг. принесет бюджету РФ 282 млрд руб.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Возможная модификация системы налогообложения букмекерских контор и тотализаторов может принести в федеральный бюджет в 2026-2028 годах порядка 282 млрд рублей. Такие цифры содержатся в пояснительной записке к подготовленному Минфином проекту бюджета на следующую трехлетку, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с документом.

Ранее Минфин сообщил, что с 1 января 2026 года предлагается установить налог на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов в размере 5% от принятых ставок.

В настоящее время этот налог взимается в фиксированных размерах, которые могут варьироваться в зависимости от региона. В Налоговом кодексе установлены пределы, в рамках которых субъекты РФ могут устанавливать ставки. Так, за один процессинговый центр букмекерской конторы ставка может устанавливаться в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - от 9,5 млн до 10 млн рублей; за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10 тыс. до 14 тыс рублей.

Игорный налог является региональным, однако в записке отмечается, что норма зачисления измененного налога для букмекерских контор и тотализаторов в федеральный бюджет устанавливается в размере 100%.

Поступления налога на игорный бизнес в 2026 году в федеральный бюджет ожидаются в размере 74,233 млрд рублей, в 2027 году - 101,917 млрд рублей и в 2028 году - 105,933 млрд рублей.

Кроме того, Минфин предлагает отменить со следующего года освобождение от уплаты налога на прибыль для плательщиков налога на игорный бизнес. Эта мера принесет за три года в федеральной части чуть больше 16 млрд рублей.