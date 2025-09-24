Поиск

Букмекеров переведут на оборотный налог

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Одним из источников пополнения доходной части федерального бюджета в условиях растущих потребностей в финансировании обороны и безопасности станет букмекерский бизнес, который до сих пор нес невысокую относительно других отраслей налоговую нагрузку. Минфин РФ предлагает модифицировать систему налогообложения букмекерских контор, заменив уплату налога на игорный бизнес для них в фиксированном размере на процент с принятых ставок. Соответствующее предложение содержится в бюджетном пакете, внесенном в правительство, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, предлагается установить налог в размере 5% от принятых букмекерской конторой ставок.

В настоящее время налог на игорный бизнес взимается в фиксированных размерах, которые могут варьироваться в зависимости от региона. В Налоговом кодексе установлены пределы, в рамках которых субъекты РФ могут устанавливать ставки. Так, за один процессинговый центр букмекерской конторы ставка может устанавливаться в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - от 9,5 млн до 10 млн рублей; за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10 тыс. до 14 тыс рублей.

Помимо этого Минфин предлагает установить для букмекеров ставку налога на прибыль в размере 25%.

"Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу", - говорится в сообщении министерства.

Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ РФ не видят оснований для пересмотра нейтральной ставки

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

Минфин предложил повысить ставку НДС до 22% с 1 января 2026 года

"Корпорация СТС" заявила о готовности передать "Облкоммунэнерго" государству

Индекс IMOEX2 на вечерних торгах упал ниже 2700 п впервые с 14 июля на заявлениях Трампа

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Средства юрлиц в российских банках в августе выросли на значительные 2,4%

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти вдвое

Кабмин обсуждает введение запрета на экспорт дизтоплива для непроизводителей

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Brent вышла в плюс и подорожала до $67,2 за баррель

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7223 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });