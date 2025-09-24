Букмекеров переведут на оборотный налог

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Одним из источников пополнения доходной части федерального бюджета в условиях растущих потребностей в финансировании обороны и безопасности станет букмекерский бизнес, который до сих пор нес невысокую относительно других отраслей налоговую нагрузку. Минфин РФ предлагает модифицировать систему налогообложения букмекерских контор, заменив уплату налога на игорный бизнес для них в фиксированном размере на процент с принятых ставок. Соответствующее предложение содержится в бюджетном пакете, внесенном в правительство, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, предлагается установить налог в размере 5% от принятых букмекерской конторой ставок.

В настоящее время налог на игорный бизнес взимается в фиксированных размерах, которые могут варьироваться в зависимости от региона. В Налоговом кодексе установлены пределы, в рамках которых субъекты РФ могут устанавливать ставки. Так, за один процессинговый центр букмекерской конторы ставка может устанавливаться в размере от 50 тыс. до 250 тыс. рублей, за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - от 9,5 млн до 10 млн рублей; за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10 тыс. до 14 тыс рублей.

Помимо этого Минфин предлагает установить для букмекеров ставку налога на прибыль в размере 25%.

"Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу", - говорится в сообщении министерства.