"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в Краснодарский край из-за ограничений

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Краснодар, Сочи и Геленджик из-за вводимых ранее ограничений.

"В связи с вводом днем 24 сентября временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, а также ограничений на использование воздушного пространства Краснодарского края, "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов, следующих в/из Геленджика, Сочи и Краснодара. Часть рейсов, направлявшихся в Сочи, были возвращены в аэропорт вылета или направлены на запасные аэродромы, часть отменены или задержаны", - говорится в сообщении компании.

Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в среду в аэропортах Геленджика и Сочи. В аэропорту Краснодара было отменено три рейса из-за вводимых ограничений на использование воздушного пространства в некоторых районах края.

Аэропорт Краснодара вместе с аэропортами Анапы и Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Крупнейшим совладельцем ООО "Аэропорт Геленджик" (управляет авиакомплексом) с долей 49,5%, согласно данным ЕГРЮЛ, является банк ВТБ, еще 40% - у банка "Россия", 10% - у АО "Мирус" (по данным на начало февраля 2024 года, принадлежало бизнесмену Таймуразу Боллоеву), оставшиеся 0,5% - у Евгения Баженова.

Аэрофлот Краснодарский край
