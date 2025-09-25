Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого" в четверг.

"Самолёт президента Беларуси приземлился в аэропорту "Внуково", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Лукашенко будет находиться в России с рабочим визитом 25-26 сентября. Он примет участие в Глобальном атомном форуме.