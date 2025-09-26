Поиск

Лавров и генсек ООН обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили международные проблемы, включая украинский кризис и палестино-израильский конфликт, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН. С российской стороны была подчеркнута приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах и принципам Устава Организации.

Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы реформирования Организации в контексте инициативы генсекретаря "ООН-80".

