Задержан экс-мэр свердловского Красноуфимска

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший мэр города Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев задержан, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Конев проходит по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ранее сообщалось, что Конев покинул пост мэра. Вместо него исполняющим обязанности главы города был назначен Юрий Ладейщиков, ранее занимавший должность заместителя главы администрации Красноуфимска по социальной политике.

