Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Убийство высокопоставленного военного в Москве, новый глава Центра им. Гамалеи, сокращения числа платных мест в вузах

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Начальник управления Генштаба РФ Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля. Одной из версий, которые отрабатывают следователи, является организация преступления украинскими спецслужбами.

- В РФ планируется сократить порядка 45 тыс. платных мест в вузах. Как сообщили в Минобрнауки, больше всего платных мест - почти 20% - будет сокращено в негосударственных вузах. Сокращать будут такие направления как экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление и юриспруденция.

- Сменился директор Центра имени Гамалеи: вместо Александра Гинцбурга, который продолжит работу в должности научного руководителя центра, назначен академик РАН Денис Логунов.

- РКН сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp в РФ. Так в ведомстве отреагировали на просьбу прокомментировать жалобы пользователей на сбои в работе мессенджера в РФ, которые поступали в понедельник.

- "Шереметьево" с января повысит сборы с авиакомпаний РФ на 10%, с иностранных – на 3%.

- Илон Маск стал первым человеком с состоянием более $700 млрд. Это произошло после того, как суд принял решение о восстановлении вознаграждения главного исполнительного директора Tesla на $56 млрд.

- Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева получила 15 лет колонии. Также по делу о взятках осуждены еще несколько высокопоставленных ростовских судей.

- Умер британский музыкант Крис Ри. Автору и исполнителю таких песен как Looking for the Summer и The Road to Hell было 74 года.