Поиск

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений.

"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.

Дмитрий Песков США Украина Джей Ди Вэнс РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году

Dongfeng отзывает в РФ 12,9 тыс. тягачей из-за проблем с шумностью и освещенностью в кабине

В МИД РФ сообщили об отсутствии ответа США на инициативу Путина по ДСНВ

Сменился директор Центра имени Гамалеи

 Сменился директор Центра имени Гамалеи

Краснов заявил о ведущей роли Верховного суда в укреплении доверия граждан к правосудию

Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева получила 15 лет колонии

Три польские НПО признаны нежелательными в РФ
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });