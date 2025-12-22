В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает информацией о том, что на переговорах по Украине был достигнут прорыв, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, но в Кремле ожидают разъяснений.

"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

Ранее Вэнс заявил, что США добились "прорыва" на переговорах по Украине. "Прорыв, которого, как я чувствую, мы добились, состоит в том, что все вопросы теперь обсуждаются в открытую", - сказал Вэнс в интервью изданию Unherd.