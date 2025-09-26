Поиск

Семеро пострадавших в ДТП в Турции россиян остаются в больницах

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Семеро российских туристов продолжают лечение после ДТП с туристическим автобусом в Аланье, двое из них находятся в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве РФ в Анталье.

"По состоянию на 26 сентября в больницах остаются семь россиян. Двое из них в реанимации. Медицинские услуги оказываются пострадавшим в необходимом объеме на основании страховых полисов", - рассказали в дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве, эвакуация двоих пациентов запланирована на ближайшие дни, остальные будут долечиваться в госпитале в Турции.

Инцидент произошел утром 23 сентября на дороге между Антальей и Аланьей в районе муниципалитета Конаклы. Автобус с российскими туристами врезался в рейсовый автобус. По данным Генконсульства РФ в Анталье, в аварию попали более 20 российских туристов.

Турция Анталья Аланья
