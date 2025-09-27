Поиск

Восемь человек задержаны по делу об отравлении суррогатом в Ленинградской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области восемь человек задержаны по факту отравления поддельным алкоголем, повлекшего смерть, сообщила прокуратура области.

Накануне сообщалось, что в Сланцевском районе 19 человек погибли после употребления алкоголя в сентябре. Лабораторно было подтверждено восемь случаев гибели людей от отравления метанолом.

По данным прокуратуры, случаи выявлены также в Волосовском районе.

"Прокуратурой Волосовского района со вчерашнего дня проводится проверка по факту отравления алкоголем ряда жителей района", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время в Волосовском и Сланцевском районах, где были выявлены первые смертельные случаи отравления, задержаны восемь человек, причастных к распространению поддельного алкоголя.

"Изъято его более 1 тыс. литров, устанавливается источник его поступления в регион, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ленинградская область
