В Кремле считают, что Трамп стремится поспособствовать украинскому урегулированию

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сохраняет желание способствовать урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Терпеливо, последовательно (нужно выстраивать отношения с США). Дело в том, что на фоне всей противоречивости заявлений, все-таки, как представляется, президент Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и сохраняет политическую волю на это. Вот это главное", - заявил Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Программа выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК). Отрывок интервью опубликован на платформе "Смотрим".

По словам Пескова, необходимо, "с одной стороны, вынуждать киевский режим все-таки встать на путь мира, а не войны, вынуждать европейцев отказаться от милитаристских позиций". "И в качестве дополнительного трека - работать над реанимацией наших двусторонних, российско-американских отношений", - добавил он.

