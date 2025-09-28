Число туристов из России во Вьетнам выросло вдвое за прошлый год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение количества российских туристов, посетивших Вьетнам в прошлом году.

Об этом он сказал в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием.

По его словам, это требует от парламентариев "более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались".

"И надо, безусловно, создавать, в том числе, и правовое поле с тем, чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин.

Он отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков. "Многое делается в этом направлении, но также правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - сказал Володин.

"Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая, образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы.

Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.