Поиск

Число туристов из России во Вьетнам выросло вдвое за прошлый год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение количества российских туристов, посетивших Вьетнам в прошлом году.

Об этом он сказал в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием.

По его словам, это требует от парламентариев "более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались".

"И надо, безусловно, создавать, в том числе, и правовое поле с тем, чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин.

Он отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков. "Многое делается в этом направлении, но также правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - сказал Володин.

"Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая, образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы.

Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.

Вячеслав Володин Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Солнце произошла самая крупная вспышка с 19 июня

Экспортеры зерна из РФ рассчитывают на прямые контакты с партнерами из Индии

Четырнадцать человек задержаны по делу о суррогате в Ленинградской области

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Что произошло за день: суббота, 27 сентября

Белгород подвергся ракетному обстрелу

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7253 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });