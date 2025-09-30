Поиск

Задержан бывший и.о. вице-губернатора Кубани Власов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывшего исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали по подозрению в хищении гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

"Да, Власов задержан. Подозревают в хищении гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.

Меру пресечения задержанному должны избрать 30 сентября.

"У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу от официальных источников.

Днем ранее краевая администрация сообщила, что Власов освобожден от должности в связи с уходом на СВО для выполнения боевых задач в составе казачьей бригады "Кубань".

Он занимал пост заместителя главы региона с 2020 года.

Позже в правоохранительных органах региона агентству сообщили об обысках на рабочем месте Власова.

