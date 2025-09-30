Нанесены удары по объектам ж/д инфраструктуры, по которым перебрасывали вооружения для ВСУ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые использовались для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, заявили в Минобороны России во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, по словам военных, удары нанесены по местам хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 154 районах.