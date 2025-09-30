Поиск

В Москве исходят из того, что решение о поставках Tomahawk Киеву еще не принято

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что решение о поставках Украине американских ракет Tomahawk еще не принято, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что мы уже имеем дело с принятым решением", - сказал он, отвечая на вопросы СМИ по итогам XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам Лаврова, подобные заявления являются "результатом прежде всего давления Европы на Вашингтон".

"Вашингтон хочет показать, что он учитывает мнение своих союзников", - подчеркнул министр.

Как отметил глава МИД РФ, если ракеты "окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации".

"Если они считают, что Украина - это ответственная держава, которая будет ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительно", - добавил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник США Кит Келлог заявляли о возможности поставок Украине "Томагавков" и ударов вглубь территории РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Украина США Tomahawk
