Поиск

Замглавы МИД РФ заявил о поддержке любых шагов для прекращению огня в Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом в телефонном разговоре во вторник перспективу прекращения боевых действий в секторе Газа.

"С российской стороны было заявлено о поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве. Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении МИД России.

Замглавы ведомства также подтвердил позицию Москвы, что создание "сосуществующего в мире и согласии с Израилем" палестинского государства - безальтернативное решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.

МИД РФ Сергей Вершинин Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге арестовал бывшего свердловского вице-губернатора Чемезова

Напавший с ножом на преподавателей техникума в Архангельске арестован

Военный суд в Москве рассмотрит дело Леонида Гозмана об оправдании терроризма

В СВР сообщили о подготовке Украиной провокации в Польше с целью обвинить в этом РФ и Белоруссию

Лавров назвал жульническими прошедшие в Молдавии парламентские выборы

ЦБ хочет ввести в обращение обновленную банкноту в 500 руб. во II полугодии 2026 г.

Шохин считает, что "посадка" экономики при росте ВВП ниже 2% перестает быть "мягкой"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7263 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });