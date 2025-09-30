Замглавы МИД РФ заявил о поддержке любых шагов для прекращению огня в Газе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с вице-президентом Палестины Хусейном Шейхом в телефонном разговоре во вторник перспективу прекращения боевых действий в секторе Газа.

"С российской стороны было заявлено о поддержке любых шагов, которые способствовали бы прекращению кровопролития в палестинском анклаве. Выражена надежда на то, что успешная реализация новой американской инициативы позволит достичь устойчивого перемирия в Газе, обеспечить освобождение заложников и удерживаемых лиц и беспрепятственные поставки в сектор гуманитарной помощи", - говорится в сообщении МИД России.

Замглавы ведомства также подтвердил позицию Москвы, что создание "сосуществующего в мире и согласии с Израилем" палестинского государства - безальтернативное решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.