Лавров заявил, что сохранение контроля Израиля над безопасностью в Газе не согласуется с планом США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Идея сохранить контроль Израиля над обеспечением безопасности в секторе Газа после прекращения огня не согласуется с планом США, по которому там должны быть сформированы международные силы, заявил министр иностранных дела РФ Сергей Лавров.

"Я читал, что премьер-министр Израиля (Биньямин) Нетаньяху, комментируя план (президента США Дональда) Трампа, который в общем-то был оглашен после визита Нетаньяху в Вашингтон (29 сентября - ИФ), сказал, что план хороший, никаких изменений в нем не должно быть, ХАМАС и все остальные должны с ним согласиться. И среди позитивных аспектов этого плана, он сказал, что Израиль сохранит контроль за обеспечением безопасности в Газе. Это немножко не коррелирует с созданием международных сил", - сказал Лавров, отвечая на вопросы СМИ по итогам 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, в Москве пока не видели представленного накануне плана.

"Конечно, определяться окончательно надо будет (с позицией относительно плана - ИФ) только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля и вообще стран региона, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств (Персидского) залива и самих палестинцев, прежде всего", - отметил Лавров.

Вместе с тем, пояснил министр, РФ пока не предлагали принять участие в международных силах, которые могут быть введены в Газу для контроля безопасности после прекращения огня согласно плану США. "Нет, нас туда никто не приглашал", - сказал Лавров.

