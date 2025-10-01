Поиск

Бюджетные места в вузах РФ заполнились на 99,6% в ходе приемной кампании 2025 г.

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Почти 100% бюджетных мест заполнены в ходе приемной кампании 2025/2026 года в вузы РФ на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, сообщили в Минобрнауки России.

"Из 441,9 тыс. бюджетных мест, распределенных на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на 2025/2026 учебный год, 99,6% были заполнены в ходе приемной кампании", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в среду.

Так, по количеству заявлений доминируют такие группы специальностей, как: "Информатика и вычислительная техника", "Экономика и управление", "Образование и педагогические науки", "Клиническая медицина" и "Машиностроение".

По данным министерства, в рамках приема по отдельной квоте принято почти 29 тыс. человек - квота заполнена на 55,1%. Согласно закону об образовании, отдельная квота должна составлять не менее 10% от общего количества бюджетных мест, 328 из 877 университетов установили квоту свыше этого показателя, напомнили в ведомстве.

"При этом при приеме в рамках отдельной квоты на данный момент отмечается дисбаланс: по ряду направлений подготовки конкурс в ведущих вузах является достаточно высоким, однако в некоторых регионах выделенные по квоте места не были заполнены", - заявили в Минобрнауки.

Там добавили, что программы базового, специализированного высшего образования и аспирантуры в рамках пилотного проекта новой системы высшего образования продолжают вызывать существенный интерес со стороны абитуриентов. "В 2025 году было подано 269,4 тыс. заявлений, тогда как в 2024 году - 173 тыс. Средний балл на пилотные программы на 4,1 выше среднего ЕГЭ по аналогичным программам в стране", - отмечается в сообщении.

В рамках приемной кампании 2026/2027 года предполагается увеличить число университетов-участников пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Критериями их вхождения в проект станут готовность к трансформации, результаты участия в федеральных проектах, проекте "Приоритет 2030", а также итоги приемной кампании. Перечень программ, которые будут реализованы вузами-участниками пилота, предполагается расширить, уточнили в министерстве.

