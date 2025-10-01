Поиск

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года
Архивное фото
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Предельное количество мест платного приема в российские вузы в рамках приемной кампании 2026/2027 года планируется определять по его среднему объему за последние три года, заявили в Минобрнауки.

"Обсудили порядок регулирования платного приема в университетах. С нового учебного года предлагается определять предельное количество мест платного приема в вузе по его среднему объему за последние три года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в среду.

В нем отмечается, что эти изменения начнут действовать уже со следующего учебного года, коснутся они программ бакалавриата и специалитета.

В министерстве пояснили, что регулирование платного приема не затронет социально значимые и дефицитные направления, в том числе в области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук. При этом регулирование коснется избыточных на рынке труда направлений, по которым сегодня платный прием составляет более 50% от совокупного приема.

"Планируется, что до 31 декабря 2025 года вузы получат информацию о бюджетном приеме и информацию о квоте платного приема", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках приема на целевую квоту предлагается осуществить её 100-процентную заполненность - фактически устанавливать целевую квоту на основании представленных заявок от работодателя. Тем самым повысится роль работодателей в планировании целевой квоты, с другой стороны - повысится их ответственность. Формирование целевой квоты может происходить под конкретного работодателя в конкретный вуз на конкретное направление подготовки, сообщили в министерстве.

Минобрнауки РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Писатель Дмитрий Быков заочно приговорен к семи годам колонии

Прокуратура попросила приговорить к семи годам колонии заочно Дмитрия Быкова

Арестован второй соответчик по иску к председателю Совета судей Момотову

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Потепление прогнозируется в Москве в конце недели

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 1 октября снижается до 617,7 руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в октябре повышается до 8 тыс. руб./т

Что произошло за день: вторник, 30 сентября

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7265 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });