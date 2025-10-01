Планку платного приема в вузы в 2026-27 учебном году будут определять по его среднему объему за 3 года

Архивное фото Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Предельное количество мест платного приема в российские вузы в рамках приемной кампании 2026/2027 года планируется определять по его среднему объему за последние три года, заявили в Минобрнауки.

"Обсудили порядок регулирования платного приема в университетах. С нового учебного года предлагается определять предельное количество мест платного приема в вузе по его среднему объему за последние три года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в среду.

В нем отмечается, что эти изменения начнут действовать уже со следующего учебного года, коснутся они программ бакалавриата и специалитета.

В министерстве пояснили, что регулирование платного приема не затронет социально значимые и дефицитные направления, в том числе в области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук. При этом регулирование коснется избыточных на рынке труда направлений, по которым сегодня платный прием составляет более 50% от совокупного приема.

"Планируется, что до 31 декабря 2025 года вузы получат информацию о бюджетном приеме и информацию о квоте платного приема", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках приема на целевую квоту предлагается осуществить её 100-процентную заполненность - фактически устанавливать целевую квоту на основании представленных заявок от работодателя. Тем самым повысится роль работодателей в планировании целевой квоты, с другой стороны - повысится их ответственность. Формирование целевой квоты может происходить под конкретного работодателя в конкретный вуз на конкретное направление подготовки, сообщили в министерстве.