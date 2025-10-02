Захарова заявила об отсутствии у США и РФ времени для устранения помех к продлению ДСНВ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия и США не имеют достаточного запаса времени и надежного фундамента в отношениях для устранения препятствий к продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для эффективного устранения всех перечисленных препятствий сейчас просто нет достаточного запаса времени, надежного фундамента в отношениях России и США, которые, как вы понимаете, находятся лишь на ранних стадиях процесса нормализации", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что российское решение о приостановке ДСНВ "закреплена на законодательном уровне, со ссылкой на целый ряд проблем, которые в основном по-прежнему не разрешены удовлетворительным образом".

По словам Захаровой, 5 февраля 2026 года "жизненный цикл ДСНВ завершится в полном соответствии с заложенными в соглашении временными рамками".

"В этих условиях и по мотивам, которые были исчерпывающе изложены президентом Российской Федерации, нами предлагается действовать вне рамок приостановленного и вскоре окончательно прекращающего своей действие договора", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также указала, что российская сторона "не предлагала изыскивать некие творческие способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ в его изначальном качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента".