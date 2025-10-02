Поиск

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия и Украина в четверг в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, провели обмен военнопленными в формате 185 на 185, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

"Кроме того, возвращены двадцать гражданских лиц", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все возвращенные российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

24 августа Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 146 на 146. 14 августа ведомство заявило, что из украинского плена вернулись 84 российских военнослужащих, взамен передано такое же число военнопленных ВСУ.

В июне-июле Россия и Украина провели восемь этапов обмена группами военнопленных в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
