Энергоснабжение в двух обесточенных микрорайонах Екатеринбурга восстановлено на 70%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Энергетики "Россети Урал" восстановили электроснабжение 70% потребителей в двух крупных микрорайонах Екатеринбурга, обесточенных ранее из-за повреждения стройорганизацией высоковольтной ЛЭП, сообщила пресс-служба энергокомпании.

"В первую очередь были подключены социально значимые объекты, что позволило минимизировать неудобства для жителей. Локально возобновлено электроснабжение в квадрате улиц: проспект Космонавтов - Старых Большевиков - Таганская", - говорится в сообщении.

Восстановлено электроснабжение Северных очистных сооружений.

Как отмечает пресс-служба, подачу электричества восстановили "за счет перевода нагрузки на резервные схемы, а также подключения потребителей к резервным источникам снабжения энергии (РИСЭ)".

В субботу из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи 110 кВ было нарушено электроснабжение двух крупных микрорайонов в Екатеринбурге - Уралмаша и Эльмаша.