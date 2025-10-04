Поиск

Патрушев заявил об агрессивных действиях Запада на Балтике и в Черном море

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - России нужен сильный Военно-морской флот в связи с агрессивными действиями западных стран в Балтийском и Черном морях, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Они ведут себя очень агрессивно и на Балтике, и в Черном море. И хотят вести себя агрессивно на Севере, они это планируют. Но не только эти регионы - и на Дальнем Востоке, на Востоке тоже", - сказал Патрушев в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

"Мы не должны утратить, а наоборот должны активно развивать наш Военно-морской флот. В общем-то, мы этим и занимаемся", - продолжил председатель Морской коллегии РФ.

"Если мы будем достойно представлены в мире - и на Балтике нас не будут трогать, и в Черном море не будут трогать, и на Севере, и на Востоке - нигде. Если мы будем терять позиции, особенно европейские лидеры будут наглеть и создавать все большие нам проблемы", - считает Патрушев.

Морская коллегия РФ Николай Патрушев Запад Балтика Черное море
