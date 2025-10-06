Поиск

Пожар площадью 1 тыс. кв. м тушат на полигоне ТБО во Владивостоке

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание площадью около 1 тыс. кв. м на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) во Владивостоке, сообщает в понедельник краевой главк МЧС.

"В настоящее время от МЧС России на пожаре задействовано 3 единицы пожарной техники и 17 человек. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Первое сообщение о возгорании на полигоне поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 05:43. Пожарные прибыли на место и обнаружили несколько очагов пожара. Один из них площадью 10 кв. м потушили. Однако до остальных очагов добраться не удалось, так что для тушения привлекли тяжелую технику экологического оператора.

Второе сообщение о пожаре поступило в 10:09 утра по местному времени (03:09 мск - ИФ).

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в свою очередь сообщила, что по факту пожара организована проверка. По данным надзорного ведомства, компания, использующая полигон, не приняла мер по недопущению пожара. Директору ГКУП "ПЭО" внесено представление, будет решаться вопрос о возбуждении административного дела по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований об охране окружающей среды при размещении отходов производства и потребления). Ликвидация пожара также находится на контроле прокуратуры.

