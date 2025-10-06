В Туапсинском районе из-за падения обломков БПЛА ранены два человека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе Кубани на территорию промышленного объекта упали обломки БПЛА, ранены два человека, их доставили в больницу, сообщает краевой оперштаб.

"Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении.

Обломки беспилотника также упали на территорию частного домовладения в селе Дедеркой, где начался пожар. Его быстро потушили. Повреждены оконные конструкции, пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 11 БПЛА над территорией Краснодарского края.