251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на понедельник подавили и уничтожили 251 БПЛА над рядом регионов России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 40 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, 34 - над территорией Курской области, 30 - над Белгородской, 20 - над Нижегородской, 17 - над Воронежской областями, 11 - над территорией Краснодарского края.

Кроме того, по 8 БПЛА ликвидированы над Брянской и Тульской областями, 4 - над территорией Рязанской области. По 2 беспилотника сбиты над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей.

По одному дрону ликвидировано над Московским регионом и над территорией Липецкой области.

Также 62 беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря и 5 БПЛА над акваторией Азовского моря.