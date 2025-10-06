Поиск

Дмитрий Патрушев отметил рост доли российских семян в АПК почти до 70%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Доля отечественных семян в российском АПК в последние годы увеличивается и в 2025 году приближается к 70%, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"В 2022 году у нас показатель самообеспеченности семенами был на уровне 60%, в 2024 году он превысил 67%. По итогам 2025 года, по нашим прогнозам, мы приблизимся уже к отметке в 70% обеспеченности семенами собственной селекции", - заявил Патрушев.

"Теперь там, где мы раньше фактически полностью применяли продукцию иностранной селекции, уверенно начинают внедряться наши российские семена", - добавил он.

По его словам, это в первую очередь касается подсолнечника, "где были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы вообще не было своих". Теперь доля отечественных семян сахарной свеклы составляет порядка 8%, значительно выросло использование отечественных семян зернобобовых культур.

Патрушев также сообщил, что "объемы в мясном направлении по итогам года должны достичь 17 млн тонн, это чуть выше, чем показатель 2024 года". Производство молока тоже, по оценкам, несколько подрастет и превысит 34 млн тонн.

Говоря о переработке продукции, вице-премьер отметил, что производство готовой продукции в целом сохраняется на уровне прошлого года, но есть позиции, по которым отмечено "небольшое снижение". Это связано с непростыми экономическими условиями, отметил он.

В целом же ситуация абсолютно стабильная, подчеркнул Патрушев. "Надеюсь, что сейчас при снижении ключевой ставки у нас запустится новая инвестиционная фаза по пищевке и переработке, начнут реализовываться новые инвестиционные проекты. И мы выровняемся. Я думаю, что перейдем к уверенному росту, - заявил он. - При этом подчеркну, что внутренний рынок у нас полноценно обеспечен продукцией. Значительных скачков цен на продукты питания мы не отмечаем".

Дмитрий Патрушев АПК Владимир Путин
