"Лента" прекратила сотрудничество с компанией-производителем Vanish и Calgon

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Группа Лента" (МКПАО "Лента") объявила о прекращении сотрудничества с компанией Reckitt Benckiser, которая производит бытовую химию под брендами Vanish, Tiret, Calgon и др. Решение связано с "принципиальными расхождениями в понимании экономической целесообразности предлагаемых производителем условий сотрудничества", сообщил ритейлер.

Продукция Reckitt будет заменена российскими товарами, которые аналогичны по качеству и соответствуют справедливой стоимости для покупателей.

"Лента" с 2024 года работает с партнерами по модели "net-net", которая предусматривает отказ от бонусов, выплачиваемых торговой сети поставщиком.

"Несмотря на многомесячные переговоры и попытки достичь компромиссного решения, поставщик отказался пересматривать условия сотрудничества и переходить на "net-net", что вынудило руководство сети принять решение о разрыве деловых отношений с Reckitt. Предлагаемые поставщиком условия вынуждают торговую сеть работать с отрицательной наценкой до минус 20%, чтобы обеспечить рыночную цену для покупателя и ожидать компенсации затрат через бонусы", - объясняют в ритейлере.

Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах.

Reckitt Benckiser работает в РФ более 20 лет. В 2022 году компания анонсировала начало процесса отчуждения российского бизнеса, который может быть передан третьей стороне либо местным сотрудникам компании, однако после этого официальных заявлений о выходе из бизнеса в РФ не было.

