В Роспотребнадзоре исключили риск распространения в РФ лихорадки чикунгунья

Надзорный орган разработал тест-систему для диагностики заболевания

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Риск распространения лихорадки чикунгунья в РФ исключен в связи с отсутствием устойчивой популяции комаров-переносчиков, а также климатических и экологических факторов, влияющих на увеличение численности комаров и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На территории РФ отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми. Единичные завозные случаи не приводят к локальной циркуляции инфекции, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным ВОЗ, которые привели в пресс-службе, в мире с начала 2025 года зарегистрировано более 445 тыс. подтверждённых и предполагаемых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, 155 человек умерли.

"В целях оперативного выявления и быстрого реагирования Роспотребнадзор разработал отечественную тест-систему для диагностики возбудителя", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Роспотребнадзор в постоянном режиме ведёт мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом и оценивает риски завоза инфекции с помощью системы "Периметр". Также осуществляется регулярный энтомологический мониторинг: изучается видовой состав комаров, их численность и степень инфицированности различными возбудителями.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку при укусах инфицированных комаров (рода Aedes - вид комаров, распространенных в тропических регионах). Типичные симптомы включают высокую температуру (до 40 °C), головную боль и выраженные боли в мышцах и суставах.

Ранее в СМИ со ссылкой на ВОЗ появилась информация о том, что организация обратила внимание на "неравномерное распределение" заболевания по регионам, отметив, что "потенциал географического распространения остается значительным", так как вирус может быть занесен в новые районы "инфицированными путешественниками".

