Производство красной икры в РФ в 2025 году может вырасти на 31%

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Производство красной икры в РФ в этом году может составить 21 тыс. тонн (в сырце), что на 31% больше, чем в 2024 году, прогнозирует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"В прошлом году была худшая за 20 лет лососевая путина и несколько мощных спекулятивных атак, которые подбросили цены до рекордных значений. В этом году ситуация лучше: путина уже подходит к концу, добыто около 335 тыс. тонн лососей, что на 42% больше, чем за всю путину прошлого года. Прогнозируемый объем икры (в сырце) по итогам путины - 21 тыс. тонн, на 31% больше, чем в прошлом году", - цитируется Зверев в сообщении ВАРПЭ.

По его словам, в результате этого цены на икру "достаточно быстро стабилизировались".

Как считает Зверев, в соотношении "цена - престижность" красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу в РФ, оставаясь наиболее популярной среди потребителей.

По оценкам ВАРПЭ, объем икорного рынка в стране колеблется в зависимости от вылова, но усредненно находится в коридоре 17-20 тыс. тонн в год. Две трети приходится на лососевую икру, остальное - на щучью, сельдевую, минтаевую, икру мойвы, трески "и совсем чуть-чуть - на осетровую".

Как сообщает ассоциация со ссылкой на данные Nielsen, красная икра остается самым продаваемым товаром в категории "икра" в российских розничных сетях. За последние 12 месяцев - по август 2025 года - на ее долю пришлось 48,5% оборота (по стоимости). Однако динамика продаж в денежном выражении перешла к стагнации (всего +0,5% год к году).

"К концу календарного года динамика продаж может измениться. Основной сезон продаж красной икры - предновогодний период, и в этом году мы ожидаем рост продаж по сравнению с показателями антирекордного 2024 года", - заявил Зверев.

Как сообщает пресс-служба ВАРПЭ, изменения на российском рынке красной икры станут одной из тем предстоящего международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в октябре.

