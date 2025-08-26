Поиск

Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в РФ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Розничные цены на красную икру в РФ начали снижаться, сообщает аналитический центр Рыбного союза.

Снижение началось с икры горбуши и нерки, это преобладающие виды по объему добычи в общем улове тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке: доля горбуши в вылове составляет 73%, нерки -14%. К 26 августа по сравнению с серединой июля икра нерки подешевела на 9%, икра горбуши - на 2%. При этом икра кеты подорожала на 1%, цена на икру кижуча не изменилась.

Сославшись на информацию Нацрыбресурса, Рыбный союз сообщил, что с середины июля по 26 августа оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 9%, нерка подешевела на 4%, кета - на 2%.

Снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) аналитики объясняют успешным развитием "красной путины". По данным ВНИРО, к 25 августа вылов тихоокеанских лососей вырос в 1,5 раза, до 304 тыс. тонн. Из них на горбушу пришлось около 222 тыс. тонн (рост почти в 1,7 раза), кету - более 35 тыс. тонн (рост на 28%), нерку - 42 тыс. тонн (рост на 20%), кижуча - более 4 тыс. тонн (рост на 4%).

Как сообщалось, вылов лососей в этом году прогнозируется в 436 тыс. тонн против 235 тыс. тонн в 2024 году и 609 тыс. тонн в 2023 году.

