Почти 3 тыс. человек лишили гражданства РФ с 2023 года за преступления

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В МВД России сообщили о прекращении гражданства более 2,8 тыс. граждан за совершение уголовных преступлений и непостановку на воинский учет.

"2875 решений о прекращении гражданства принято с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" территориальными органами МВД России", - написала официальный представитель министерства Ирина Волк в телеграм-канале со ссылкой на миграционную службу МВД.

Основными причинами прекращения гражданства являлись вступление в силу приговора суда о привлечении к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений и неисполнение гражданами обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

По словам Волк, институт прекращения гражданства "направлен прежде всего на повышение эффективности противодействия лицам, принятым в российское гражданство, деятельность которых влечет возникновение угроз национальной и общественной безопасности".