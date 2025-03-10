Более 1,6 тыс. приобретших гражданство РФ были лишены его в 2024 г. за правонарушения

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел России приняли решение о прекращении гражданства в отношении свыше 1,6 тыс. натурализованных граждан по итогам 2024 года, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По итогам 2024 года моими коллегами из подразделений органов внутренних дел Российской Федерации приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 1684 натурализованных лиц в связи с совершением ими противоправных действий", - написала Волк в понедельник в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что основаниями прекращения российского гражданства для натурализованных лиц являются совершение преступления или покушение на него, совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет, представление поддельных или недействительных документов либо сообщение заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство РФ.