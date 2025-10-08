Росавиация изучает возможность ремоторизации SJ 100 российскими двигателями

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Самолеты Superjet 100, серийно выпускавшиеся в РФ до 2022 года с российско-французскими двигателями SaM146, в будущем вероятно будут ремоторизированы российскими ПД-8, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"В конечном итоге нам эти отечественные самолеты с иностранными двигателями, видимо, придется ремоторизировать - за счет установки двигателей ПД-8, замены системы управления и мотогондолы. Этот вопрос находится в стадии проработки", - сказал Ядров журналистам.

"Superjet - это довольно современные самолеты, у них небольшой ресурс (выработан - ИФ). Да, возникнет тема с продлением ресурса планера, но в целом эти машины довольно свежие, они могут летать 20 лет и больше. Росавиация выступает больше в пользу ремоторизации нынешних Superjet", - добавил он.

Чтобы начать эти мероприятия, сперва надо завершить сертификацию ПД-8, подчеркнул Ядров. "Скоро начнутся 150-часовые, самые ответственные испытания для двигателя - их результаты во многом повлияют на решение о выдаче ПД-8 сертификата типа", - сказал он.

В РФ эксплуатируются порядка 160 самолетов Superjet 100, которые были построены в международной кооперации и оснащены, в том числе, иностранными комплектующими. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году на фоне антироссийских санкций. В 2026 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии SJ 100, которая будет оснащаться российским мотором ПД-8.

По пессимистичному прогнозу до 2030 года в РФ ожидается выбытие 339 самолетов, включая 230 отечественных, заявлял Ядров накануне в Совете Федерации. Большая часть из них - советские Ан-24, Ан-26, Ан-2 и Як-40, но есть вероятность выбытия и части парка Superjet 100 - из-за ограниченного ресурса SaM146. Речь идет о "паре десятков машин из полутора сотен, которые сейчас очень интенсивно эксплуатируются", пояснял глава Росавиации. При этом, согласно принятому решению, ресурс SaM146 будет увеличен, что позволит безопасно эксплуатировать оснащенные им самолеты до 2028-2029 гг.