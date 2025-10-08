Совет Федерации одобрил закон, уточняющий правила цифровых подписок

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который с 1 марта 2026 года вводит запрет на использование реквизитов банковских счетов после отказа потребителя от услуг при пользовании цифровыми подписками.

Согласно документу, при оплате услуг в интернете исполнителю запрещено использовать для периодических платежей реквизиты банковского счёта или данные электронных средств платежа, если потребитель ранее отказался от их использования. Исполнитель обязан обеспечить приём такого отказа от потребителя, в том числе в электронной форме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.