Минфин заметил создание регионами искусственных источников финансирования дефицита бюджета

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минфин хочет пресечь практику искусственного формирования регионами источников финансирования дефицита своих бюджетов, выявленную в ряде субъектов Федерации, через поправки в Бюджетный кодекс.

"Мы провели анализ и увидели, что субъекты, у нас таких сейчас пять или шесть, что сделали? У их учреждений были остатки от средств, предоставленных, то есть прошедших через расход бюджета этого субъекта, в предыдущий период. То есть расход произошел, это средства субъектов, они законтрактованы, просто оплата еще пока не прошла. Что делают эти субъекты? Они поднимают эти средства с учреждений и учитывают это как свои источники финансирования дефицита. То есть искусственно формируют источники финансирования дефицита", - сказала первый замглавы Минфина Ирина Окладникова на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, комментируя по просьбе сенаторов готовящиеся поправки в БК.

"Теперь что получается в отчетности? Обязательства остались и у бюджетного учреждения - они же никуда не делись из реестра обязательств, учреждение должно заплатить - и у субъекта второй раз на этот же объем появляются обязательства (...) Оставлять это без реакции нельзя, понимаете, у нас двойные расходы. Нельзя два раза учитывать один и тот же источник. Когда наступит момент, когда учреждению понадобится ликвидность, чтобы заплатить по зафиксированным обязательствам - а у него уже нет (средств - ИФ), и у субъекта нет. Такого нельзя допускать, просто нельзя", - сказала Окладникова.

Норма, призванная исключить такую практику, будет иметь отложенный срок вступления в силу - либо с 1 января 2027 года, либо с 1 января 2028 года, "чтобы дать им (регионам - ИФ) время привести это в порядок", добавила она.

Окладникова выразила надежду, что на эту проблему обратил внимание не только Минфин, но и Счетная палата. Замруководителя контрольного органа Галина Изотова, также участвовавшая в заседании комитета, подтвердила, что СП эту практику также зафиксировала.