В Думе предложили ограничить право регионов менять коэффициент эффективности налоговых льгот

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал к принятию в первом чтении законопроект о введении с 2026 года индикатора эффективности налоговых льгот для новых резидентов преференциальных режимов, но призывает доработать механизм, при котором регионы смогут самостоятельно как повышать, так и снижать коэффициент эффективности налоговых льгот.

Отзыв комитета на правительственный законопроект № 960752-8 опубликован в базе данных парламента.

Законопроект уточняет условия предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных налоговых режимов: для их применения потребуется, чтобы объем фактически вложенных инвестиций в основные средства и НИОКР был не меньше выпадающих доходов бюджета от предоставления налоговых льгот. В Налоговый кодекс (НК) вводится специальный коэффициент расчета объема инвестиций и полученных налоговых льгот (ТВмакс).

Также вводится механизм подтверждения выполнения обязательств по соглашению об инвестиционной деятельности.

Комитет обратил внимание, что законопроект дает регионам право самостоятельно устанавливать соотношение между объемом инвестиций и выпадающими доходами бюджета, а коэффициент эффективности льготы может быть снижен до нуля. "При этом в законопроекте отсутствуют какие-либо пределы реализации субъектами РФ указанных полномочий в зависимости от вида осуществляемой резидентом экономической деятельности или иных объективных показателей", - говорится в отзыве.

По мнению комитета, возможность свободно менять коэффициент как в сторону уменьшения, так и увеличения создаст неопределенность для инвесторов и ослабит доверие к системе налоговых льгот.

Комитет считает необходимым установить в НК верхний предел возможного изменения этого коэффициента. Также депутаты предложили обсудить вопрос о введении механизма участия федеральных органов, когда регион принимает решение снизить коэффициент, поскольку такое решение влияет не только на доходы регионального бюджета, но и на доходы федерального уровня, включая государственные внебюджетные фонды.

Кроме того, комитет усомнился в целесообразности применения налоговых санкций за несвоевременное представление бухгалтерской отчетности в ГИРБО, предложив перенести дисциплинарные меры в отраслевое законодательство, регулирующее статус резидентов.

Комитет обращает внимание на необходимость единообразного определения периода утраты права на льготу, а также на корректировку текста с учетом недавно принятых законов, отменяющих преференции для резидентов Магаданской ОЭЗ и устанавливающих особенности налогообложения международных территорий опережающего развития.

"Учитывая значимость законопроекта для повышения эффективности налоговых льгот, предоставляемых резидентам, комитет по бюджету и налогам концептуально поддерживает проект федерального закона", - говорится в заключении.

Предлагаемая дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Госдумы - 14 октября, срок представления поправок - до 28 октября.