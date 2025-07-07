Индикатор эффективности налоговых льгот станет обязательным для новых резидентов префрежимов с 2026 г.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит с 1 января 2026 года новые условия для применения налоговых льгот в преференциальных режимах. Новые резиденты смогут сохранять льготы только при выполнении инвестиционных обязательств и отсутствии нарушений в предоставлении отчетности. При этом первые два года после получения статуса префрежима компании получают переходный период без применения новых требований.

Проект закона (№960752-8) размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Речь идет о резидентах следующих зон: территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток (СПВ), Арктическая зона РФ, особые экономические зоны (ОЭЗ).

В Налоговый кодекс (НК) добавляется новая статья 56.1, она вводит условия сохранения льгот для резидентов данных преференциальных режимов, которые получили этот статус после 1 января 2026 г.

Так, чтобы в текущем году резидент смог применять пониженные налоговые ставки, налоговые льготы, пониженные тарифы страховых взносов, он за два предыдущих года не должен привлекаться дважды по статье 19.7 КоАП за непредставление бухгалтерской отчетности. Кроме того, он должен выполнять обязательства по соглашениям (инвестиционная деятельность, создание производств), представить информацию о выполнении соглашений в налоговый орган до 1 июня.

Информация о выполнении условий соглашения налогоплательщиком-резидентом (участником) предоставляется по состоянию на 31 декабря предыдущего года до 1 июня текущего года.

Вводится формула "ТВмакс" - показатель предельного объема полученных льгот. Он сравнивается с реальными инвестициями и затратами на НИОКР. Если инвестиций больше или они равны объему предоставленных преференций, то льготы сохраняются. Если инвестиций меньше, то льготы не применяются в текущем году.

Из-под контроля по новому индикатору эффективности выводятся резиденты Арктической зоны, которые платят НДПИ.

Согласно тексту законопроекта, при расчете инвестиций учитываются только те затраты, которые подлежат включению в первоначальную стоимость основных средств (в соответствии со ст. 257 НК РФ), а также расходы на НИОКР, определенные по статье 262 НК РФ. При этом в расчёт принимаются только те вложения, которые были осуществлены после получения статуса резидента (участника). Не включаются в расчет следующие расходы: на покупку легковых автомобилей, мотоциклов, прогулочных, спортивных и туристских судов; на строительство или реконструкцию жилых помещений; на приобретение амортизируемого имущества и НИОКР у взаимозависимых лиц; на имущество и НИОКР, приобретенные за счет бюджетных субсидий; на остаточную стоимость имущества, полученного в ходе реорганизации (кроме преобразования), если оно было создано или куплено до завершения этой реорганизации.

Согласно законопроекту, расчет объема инвестиций и полученных налоговых льгот (ТВмакс) должен ежегодно представляться в налоговый орган до 25 марта. Данные подаются по состоянию на 31 декабря предыдущего года и используются для подтверждения права на применение льгот.

Уточняется, что в течение первых двух лет после получения статуса резидента (участника) компания может пользоваться льготами без выполнения новых требований.

Законопроект предусматривает, что региональные законы, устанавливающие перечень обязательств резидентов, допустимые отклонения от них и порядок расчета соотношения инвестиций к объему льгот, должны быть приняты не позднее 1 декабря 2026 г. Эти нормы будут действовать на уровне субъектов РФ и станут основой для оценки сохранения компаниями право на льготы.

В пояснительной записке авторы напоминают, что в 2022 г. Минфин совместно с ФНС запустил в эксплуатацию аналитическую систему "Эффективность льгот" для проведения оценки эффективности преференциальных налоговых режимов. "Результаты анализа эффективности префрежимов с использованием системы за период 2017-2023 гг. показали, что у части резидентов (участников) префрежимов применение налоговых льгот формирует "сверхдоходность" или наблюдается низкая инвестиционная активность", - говорится в пояснительной записке.

В пояснительной записке также отмечается, что около 10% резидентов преференциальных режимов систематически не подают бухгалтерскую или налоговую отчетность, что делает невозможной оценку эффективности предоставленных им налоговых льгот. Кроме того, действующий порядок позволяет компаниям продолжать пользоваться льготами даже в случае невыполнения обязательств по соглашению: пока соглашение официально не расторгнуто - либо по взаимному согласию, либо через суд - льготы сохраняются. При этом разбирательства могут длиться долго, что дает возможность необоснованного применения налоговых преференций.

"Проектируемые нормы предлагается распространить на правоотношения начиная с 1 января 2026 г., указанные нормы не будут затрагивать действующих резидентов", - говорится в пояснительной записке.